Kako svađe roditelja utječu na djecu?

Nije šala

Sasvim je normalno da se roditelji svađaju. Ako to rade na konstruktivan način, to neće imati posljedice na dijete, no ako su svađe česte, intenzivne i ostaju neriješene to može utjecati na razvoj djeteta. Sve se to manifestira kao autodestruktivno ponašanje - problemi u školi, nemogućnost sklapanja prijateljstava, nesigurnost, problematično ponašanje, poroci, a takve krive ali naučene obrasce izražavanja emocija i ponašanja dijete kasnije ponavlja u vlastitim ljubavnim odnosima. » BBC