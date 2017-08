Kako to da su žene uživale u boljem seksu pod socijalizmom?

Društvo, Svijet

Žena u crvenom

Žene iz socijalističkog bloka češće su se seksale od svojih vršnjakinja iz zapadnog bloka, a i dvostruko češće su doživljavale orgazam, pokazalo je komparativno sociološko istraživanje na istočnim i zapadnim Njemicama, a New York Times pokušava objasniti zašto je to bilo tako. Žene su pod komunizmom imale razinu samodostatnosti koju su žene na zapadu mogle samo sanjati, a tu su kvalitetu života imale zahvaljujući činjenici da su komunistički režimi vidjeli emancipaciju žena kao ključnu točku u naprednom socijalističkom društvu, što su htjeli biti. Žene u istočnom bloku nisu se morale udavati da bi došle do novca jer su mogle raditi, bile su im osigurane osnovne potrebe, u nekim socijalističkim državama postojali su i posebni fondovi za samohrane majke, razvedenice i udovice, a u većini država pobačaj je bio legaliziran. Žene u komunizmu postigle su spolnu jednakost na poslu, u kući i u spavaćoj sobi, podcrtava Times.