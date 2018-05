Društvo, Istraživanja

Dosad se vjerovalo kako je čovjekova osobnost u odrasloj dobi već razvijena, no nova istraživanja pokazuju da se ponašanje, emocije i navike razmišljanja značajno mijenjaju, kao odgovor na različite uloge koje usvajamo tijekom života, piše BBC . Posebno to vrijedi za zatvorenike koji su prisiljeni u opasnom okruženju naučiti preživljavati, no te ima promjene onda otežavaju prilagođavanje nakon što izađu iz zatvora.