Kalkulator: Koliko se točno kalorija potroši u određenoj aktivnosti, po kilaži

Energija u znoju

Osoba od 70 kilograma trčanjem po stepenicama prema gore potrošila bi u jednom satu tisuću kalorija, dok bi ista ta osoba meditiranjem potrošila 68 kilograma u isto toliko vremena, stoji u tablici stručnog časopisa Medicine and Science in Sports and Exercise o potrošnji kalorija u različitim sportskim i drugim aktivnostima. Trčanje (opet osoba od 70kg) troši 666 kalorija, vožnja bicikla 500-tinjak, kao i plesanje, planinarenje 400-tinjak itd. Ovdje još jedan kalkulator potrošnje kalorija po aktivnosti i kilaži, ovdje kalkulator preporučenog unosa kalorija, ovdje veliki članak istog tog časopisa o hrani i sportskim aktivnostima... » Živim.hr