Kardum: Ljekarna Mala braća izdržala 700 godina, Agrokor nije ni 35

Hrvatska

Postoje mali i veliki, održivi i neodrživi

"Ljekarna franjevačkog samostana održala se 700 godina, a Agrokor kako vidimo nije 35 godina... Mala braća bila su ekonomski efikasnija, konkurentnija. To je jedan primjer onoga što se dogodilo Agrokoru ulaskom na tržište Lidla, Spara i ostalih... Dubrovčane nije mučilo to što nemaju više civilnu ljekarnu, već onu 'Male braće'. Dobili su jednostavno jeftiniju uslugu. Vjerojatno će se tako dogoditi i s nekim kompanijama iz sustava Agrokora. A hoće li to građani išta primijetiti - mislim da i neće", usporedio je ekonomski komentator Željko Kardum slučaj Agrokora sa dubrovačkom ljekarnom koja radi već 7 stoljeća. » HRT