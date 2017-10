Kardum: Uvođenjem eura smanjile bi se kamate i poskupjela kava

EU, Gospodarstvo, Hrvatska

Onda kava na kredit

Uvođenje eura u Hrvatskoj značio bi rast cijene kave i dugoročni pad kamata na kredite - ovako slikovito HRT-ov Željko Kardum opisuje pozitivne i negativne strane mijenjanja kune za euro. Malo konkretnije, uvođenje eura eliminiralo bi valutni rizik kod otplate duga, smanjile bi se kamatne stope te bi se smanjila premija na rizik koju se plaća na kunu. Negativno je što zaista gotovo uvijek dolazi do rasta cijena kave, pića i zaokruživanja prilikom konverzije, no HNB tvrdi da je to statistički samo 0,2-0,3% potrošačke košarice.