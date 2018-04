Katarina Velika u Klovićevim dvorima: Izlošci vrijedni milijardu kuna

Hrvatska, Kultura

Jedna hiljada izložaka s dignutim palčevima

Gostovanja Ermitaža sama po sebi su prvorazredan događaj, a gostovanje izložbe na kojoj su izložene umjetnine vrijedne više od milijardu kuna u Hrvatskoj je doista rijetkost. Izloženo je 1.077 predmeta i svi se odnose na Katarinino razdoblje, ali izložbe s tako velikim brojem eksponata nisu česte. Postavljeno je štošta - od portreta do maketa, od kamenog posuđa do zbirke kineskog posuđa, od oružja do odjeće, od nakita do namještaja, piše Novi list o novoj izložbi u zagrebačkom Klovićevim dvorima o ruskoj carici Katarini Velikoj , s puno fotografija.