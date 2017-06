Kerum priča o događajima koji su se dogodili u intervjuu koji se nije dogodio

Hrvatska, Politika

U sridu

„Građani su zaokružili mene, a HDZ-ovi lupeži su onda dodali Oparu. To će sve na grafološko vještačenje. A čak i da su građani samostalno zaokruživali obojicu, to su sve moji glasovi. Kad neko na listiću zaokruži oba kandidata, znači da je garant nepismen, da ne razumi šta tu piše i šta on triba činit. A zna se da svi nepismeni u Splitu i bližoj okolici uvik glasaju za Keruma. Drugin ričima, oni su tu prevareni, a ja san pokraden. I smin li te još nešto pitat, Ivančeviću, da vidin kakvi si matematičar? Ako neko zaokruži i Keruma i Oparu, a zna se da je Opara nula od čovika, koga je ustvari zaokružija?“ pita se Željko Kerum u novom duhovitom intervjuu iz mašte Novosti