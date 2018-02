Kina: Ogromni most od 55 kilometara, koštao 55 puta više nego Pelješki

Gospodarstvo, Svijet, Zanimljivosti

Kod kuće nema dampanja

Ovog će proljeća biti otvoren most Hong Kong-Zhuhai-Macau , najduži most na svijetu koji se proteže preko vode, a spaja tri velika kineska grada na moru. Cijela struktura je spoj mosta i podvodnih tunela, građen je devet godina, a koštao je oko 116 milijardi kineskih yuana (oko 111 milijardi kuna), što je 55 puta više nego što bi koštao pelješki most prema ponudi kineske tvrtke CBRC, iako pelješki most ne bi bio toliko manji - dugačak bi bio 2.400 metara. » Jutarnji