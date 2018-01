Kirurg koji je transplantirao srce maloj Riti: Zagreb bi mogao biti regionalni centar

Hrvatska, Zdravlje

Glavni dječji grad

Ugledni dječji kirurg KBC-a Zagreb Darko Anić ovih je dana u središtu interesa javnosti nakon što je transplantirao srce četverogodišnjoj djevojčici Riti, a priča za Jutarnji da bi Zagreb mogao postati centar dječje kirurgije za cijelu regiju jer se u Srbiji to više ne radi, u BiH, Crnoj Gori, Makedoniji i Kosovu taj dio medicine nikad nije ni postojao, a dječji kardiokirurški centar u Sloveniji je propao. U Hrvatskoj se godišnje rodi oko 400 djece s nekom srčanom manom, operaciju treba njih 200, najviše ih se operira na Rebru, a 5% ode u inozemstvo, no to košta deset puta više. Prije medicine Anić je svirao klavijature u grupi Film, a na početku liječničke karijere odlazio je na dva tjedna i operirao djecu po svijetu - u Dominikanskoj Republici, Ukrajini, Kini, Indiji.