Klasična glazba između klasnog afektiranja i populizma

Smrt otmjene klase

"Dakako, moralna se panika ne javlja oko nedostatka koncertne ponude kao takve, već samo oko moguće nedovoljne frekventnosti koncerata glazbe s velikim G, odnosno glazbe određene historijske tradicije, redovito vezane za najviše društvene slojeve. No ukoliko upravo ta glazba (u pravilu klasična) ima problem s publikom, to bi mogao biti rezultat različitih procesa koji su postepeno dovodili do toga da društveni sloj koji joj je bio ključni konzument više nema glavnu ni zadnju riječ, već je glazbeno tržište otvoreno različitim ukusima i kulturnim potrebama, pa se čini da u šarolikosti kulturne ponude ona koja tradicionalno pripada društvenim elitama postaje manje vidljiva", piše Bilten o percipiranom elitizmu klasične glazbe.