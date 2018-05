Klauški: Vrdoljak kaže da građani ne žele izbore. A preslagivanje?

Politika

Što narod želi?

Tomislav Klauški se osvrnuo u svojoj današnjoj kolumni na izjavu šefa HNS-a Ivana Vrdoljaka - "Zar građani zbog dva maila žele izbore?" Odgovara Klauški: "Poručio je to političar koji se prošlog proljeća nije pitao žele li građani koaliciju njegova HNS-a i HDZ-a. Nije se pitao žele li građani koji su na parlamentarnim izborima dali glas HNS-u kako bi spriječili dolazak HDZ-a na vlast da upravo on zamijeni Most i održi Titanic Vladu na životu."