Klauški: Za ovakvu se Hrvatsku borio Krstičević?

Lijepa naša silovana, reklo bi se...

"Hrvatska za koju se on borio nema još uvijek reformu obrazovanja, godišnje gubi osamdeset tisuća građana, to je zemlja u kojoj nadbiskup i dan danas proganja komuniste, a visoka politika se poigrava duhovima prošlosti... Djeca u vrtićima i školama su gladna, bogati su još bogatiji, a siromašni još siromašniji, u toj državi izražena je, pa i produbljena društvena nepravda, sudovi su podložni moćnima, a institucije podređene političkoj kasti. Je li to Hrvatska za koju se Krstičević borio?" - piše Tomislav Klauški o jučerašnjoj izjavi ministra obrane.