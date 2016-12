Kolika je stvarna važnost i uloga trenera u suvremenom nogometu?

Nogomet, Sport

Mesije ili plišani medvjedići

"Nogomet treba heroje, treba filozofe – ma koliko možda njihova karizma bila krhka i iluzorna. Navijači i općenito ljubitelji nogometa žele da im ova igra bude romansirana, idealistička verzija stvarnosti. I dalje želimo vjerovati u čudotvorce i mesije; trenere koji su seks, koji su put, istina i život – pa bio on lukavi The Special One premazan svim mastima, egzaltirani ćelavi prorok, teutonski heavy metal bog ili Žabar plastelinskog lica; izgledao kao prekaljeni operator flajšmašine na štajerskim kolinjima ili kao katalonski Zoran Vulić bez chaplinovskih brkova", piše Aleksandar Holiga. » Telesport