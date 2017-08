Koliko ćemo plaćati poreza na nekretnine?

Hrvatska

Izračun Porezne uprave

Za vikendice površine 100 četvornih metara koje su sagrađeneporez bi trebao iznositi 2100 kuna, koliko se za tu nekretninu trenutno plaća porez na kuće za odmor i komunalna naknada na godišnjoj razini. No, ako vikendica ima dodatne sadržaje, bazen, saunu ili sportsku teretanu, porez bi mogao iznositi 2520 kuna. Ako je vikendica s dodatnim sadržajima sagrađena, iznos nameta penje se na 3024 kune, što je 924 kune, odnosno 44 posto više nego što se sada plaća. Za stanove i kuće sagrađene do 2005. porez će biti 1320 kuna, a za one sagrađene od 2006. godine plaćat će se 1440 kuna. » Jutarnji