Koliko su učinkovite sankcije EU-a?

EU, Politika

Kućica od slame

Cilj sankcija je da se zemlje, protiv kojih su uvedene, privole na političke promjene. To znači da se vrši pritisak ili izoliraju vlade i druge skupine koje ugrožavaju interese EU-a ili krše međunarodne standarde. Primjer učinkovitih mjera kazne je Iran koji je zbog blokade od strane trgovačkih partnera pristao na pregovore, no sankcije protiv Rusije pokazuju da mjera nije baš učinkovita. Sankcije slijede Poljskoj zbog spornih zakona o pravosuđu, no pitanje je koliko će pomoći. » Deutsche Welle