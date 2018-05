Komedija u teoriji - komične serije koje to zapravo nisu

Televizija, Zanimljivosti

Smijeh kroz suze

Komedija u teoriji (poput Girls Atlanta ) jest najzanimljiviji i vjerojatno najbolji TV-žanr ovog desetljeća, ali je dovela i do svojevrsnog odljeva mozgova, jer ta je uzbudljiva nova igračka posve zaokupila neke od najkreativnijih, najlucidnijih TV-humorista današnjice koji bi inače – bili u stanju osmisliti neki novi It's Always Sunny in Philadelphia ili 30 Rock . A to je ono čega mi trenutno jako fali: pametnih i ekscentričnih humorističnih serija koje su uistinu ha-ha smiješne, piše Tonći Kožul. » Kulturpunkt