Društvo, Hrvatska

Zakon ponude i potražnje

"To što je vama 50 kuna 'puno' – to je vaš i samo vaš problem. Ako ste sjeli tamo gdje je cijena očigledno iznad vaših mogućnosti (inače se ne biste žalili online ), i to uredno piše na cjeniku, onda ili platite ili otiđite dalje, kako bi netko drugi mogao sjesti. U socijalna prava ne spada kava na glavnom trgu Dubrovnika, na Rivi u Splitu ili u Bogovićevoj u Zagrebu", piše Goran Vojković. » Index