Rektor tužibaba

Damir Boras započeo je izbornu kampanju za ostanak na čelu zagrebačkog Sveučilišta sudskim tužbama protiv studenata i medija, a najbolja pomoć svima koji mu stoje nasuprot, od tuženih pojedinaca do najšire društvene zajednice, sastojala bi se u provođenju upravnog nadzora nad radom sveučilišnog vrha. Odlučni 89. rektor zagrebačke univerze uzeo je tužiti sudu koga god se prisjetio kao iole eksponiranog svog protivnika, no u prvom redu one koji mu se čine lakom žrtvom, pišu Novosti