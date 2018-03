Komentar: Ide maca oko tebe...

Politika, Zagreb

Napast

"Milan Bandić je u svom najbližem radnom okruženju godinama radio okružen sumnjivim tipovima. Tipovi su to za koje se sumnja da brže namjeste natječaj, nego frizuru, ljudi kojima se novac naprosto lijepi za ruke, koji na plaću od petnaest tisuća uštede dvadeset milijuna kuna. U takvim okolnostima, kad je čovjek okružen takvim ljudima, gotovo je pa nemoguće delati, jer tvoja lijeva i desna ruka vrludaju od afere do afere, od mita do mita, od zloupotrebe do zloupotrebe te ih neprestano moraš držati na oku", piše Ladislav Tomičić. » Novi list