Komentar: Ili poklanjamo, ili uništavamo tvrtke

Nije ni smiješno

"Ostali smo bez ključne energetske tvrtke i većeg dijela prehrambene industrije, a sve to plaćeno nam je malo ili ništa. Međutim, ono što je tragično jest to da Hrvatska ni od onih tvrtki koje su ostale u njenom vlasništvu nema onoliku korist kakvu bi trebala imati. Podivljala korupcija, kaos, loše upravljanje, brojni slučajevi gdje je privatna konkurencija u državne tvrtke iz iste branše ugrađivala svoje ljude – sve to ukazuje da Hrvatska nije sposobna upravljati ni onim što je ostalo u njenom vlasništvu", komentira Zlatko Crnčec. » Novi list