Komentar: Iz zatvora na poziciju

Bad boys su in

"Biti u zatvoru danas više ne znači automatsku društvenu stigmatizaciju. To je, naprotiv, skoro pitanje prestiža. Društvo je nekoć odbacivalo ljude koji su bili sumnjičeni za kriminal ili su upoznavali zatvor s one strane; to već odavno nije tako. Tranzicija je legimtimirala zatvor i onemogućila socijalnu smrt dovoljno utjecajnim prijestupnicima. To je jedan od ključnih razloga propasti ovoga društva", piše Boris Rašeta za Express , navodeći primjer Sanadera, Čehoka, Glavaša, Sauche...