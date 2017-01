Komentar: Kupnja Ine Hrvatsku vodi u dužničko ropstvo

Hrvatska

Vječno sužnji

"Hoćemo li sutra imati rupetinu u državnom proračunu, pa nakon 25% dionica HEP-a, prodati još 25% i većinski udio u elektroprivredi kako bismo u Inu mogli ulagati? A onda s nekim strateškim partnerom HEP-a voditi rat oko elektroprivrede nalik ovome što imamo s MOL-om. Kupnja Ine državu vodi u ralje dužničkog ropstva. Također vodi do još jednog važnog cilja. Do privatizacije HEP-a sa umanjenim otporom javnosti, jer će se ista odvijati pod krinkom spašavanja Ine. I to uistinu jest spin. Zbog kojeg će u bliskoj budućnosti bankrot Hrvatske postati ozbiljna prijetnja", piše Darko Pajić. » Novi list