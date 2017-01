Komentar: Milanović treba SDP-u

Hrvatska, Politika

Ako smanji ego

"Bernardiću bi trebalo biti u interesu da pokuša Milanovića zadržati u politici, i to na svojoj strani, što Milanoviću možda ipak ne bi trebalo tako teško pasti s obzirom na to da je život izvan politike vjerojatno teži nego što je očekivao. To bi bilo i u interesu stranke, koja upravo proživljava najgoru krizu od početka 90-ih, kada se borila za politički opstanak, a sada bi još jednom pokazala superiornost u odnosu na konkurenciju kao prva stranka koja ne odbacuje svoje bivše lidere. Može li u tom slučaju Milanović, barem donekle, obuzdati svoj nekontrolirani ego i prihvatiti da je dio tima i da više nije prvi?", piše Novi list