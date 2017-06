Komentar: Mora se marširati s drugima, i za druge

Aktivizam, Hrvatska, Obrazovanje

"Da bi bilo tko od nas bio slobodan, potrebno je da budemo slobodni svi. 'Sloboda je opća, ili je nema', kazat će nedavno preminuli sociolog, veliki promišljatelj ljudi i svijeta, Zygmunt Bauman. Moralan čovjek svjestan je odgovornosti koja kaže da ono što on čini, utječe na druge ljude. To zahtijeva samoposvećenje, stavljanje vlastita interesa na stranu. Mi ne moramo marširati s drugima, veli on, već moramo biti za druge ljude", piše Lupiga