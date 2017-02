Komentar: Nismo mi Rumunji

Društvo, Hrvatska, Politika

Balvan u oku

"OK, krivotvorili su se putni nalozi, ali zašto je ta afera otvorena baš sada? OK, tuče ženu, ali tko profitira od toga sada? OK, ne plaća porez, ali koliko je učinio za našu Hrvatsku. Njihovo uhićenje uvijek je tragedija za narod, naciju, nogomet, županiju, grad, film, akademiju, stranku, kulturu, vojsku, obrazovanje, civilno društvo, demokraciju ili vjeru, i zato ga treba izbjeći po svaku cijenu. Nama ne treba zakon za zaštitu kurvinih sinova kao Rumunjima. Mi za njih sasvim dobrovoljno dajemo život, krv, zadnju koricu kruha i košulju s leđa. Definicija licemjera je da vidi trun u oku bližnjega, a ne vidi balvan u svojem oku", komentira Boris Beck. » T-Portal