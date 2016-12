Komentar: Plenković je kukavica, Petrov prevara, Bernardić antitalent

Hrvatska, Politika

Rezime godine

"Što smo naučili u političkoj 2016. godini? Pa to da je HDZ ostao manje-više isti, jer i novi vođa stranke nema hrabrosti reći 'popu pop, a bobu bob'. Zapazili smo i to da je SDP svjesno izvršio kolektivno samoubojstvo, kao i to da se Most prokazao jednom od najvećih prevara hrvatskih birača u novijoj povijesti. Naučili smo i da istina gubi. Golove zabijaju oni koji igraju na dojam i najčešće potpuno neutemeljene osjećaje kod svih nas", komentira Marko Špoljar. » T-Portal