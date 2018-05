Komentar: Prije samo godinu dana HDZ je mogao dobiti većinu, sada nema šanse

Hrvatska, Politika

Prošla baba s kolačima

"Što to tako veliko Vlada može napraviti do jeseni, pa da joj se isplati staviti na kocku sadašnju tanku većinu radi neke komotnije pozicije? Nakon ostavki Ante Ramljaka i Martine Dalić te svih pratećih 'percepcijskih materijala', ni uspješno završen proces oko Agrokora više neće imati nikakav pozitivan politički impuls. Bit će to, u najboljem slučaju, samo prolazak kroz cilj jednog umornog trkača koji nije dotrčao ni do rekorda ni do medalje, nego je 'samo' premoren doteturao do cilja", komentira Ivica Relković mogućnost prijevremenih izbora zbog afere Hotmail. » Jutarnji