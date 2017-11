Komentar: Što je mir?

Politika

Čisti mir, privremeni mir

Kako može biti mir ako nema pomirenja? Ne zove li se to onda primirje? Period bez pucanja, između dva rata. Mir je zanimljiv samo kada ga nema. Sjećate se 1991.? Ili neke druge godine, mjeseca, dana - kada ste mir sanjali, želili, nadali mu se, molili za njega. Nema ga niti sada, no mi to tako ne doživljavamo, pa nam je mir, skroz bezveze. Živimo u vremenu privida, paralelnih stvarnosti, kakvih takvih mogućnosti izbora - na primjer da se odselimo odavdje, u Irsku - ako ne u Njemačku. » H-alter