Komentar: Vlast demagogijom hrani populizam Živog zida

"Dok u ponudi imamo samo centrističku demagogiju bez sadržaja, popularnost Živog zida će samo rasti. Šuplja demagogija vlasti prava je hrana živozidaškom populizmu, jer što više napadaš i osporavaš nečije ideje to one dolaze do više publike. Populisti s ljuljačke dobivaju sve veći zalet što ih se jače odguruje. Rast Živog zida tako je simptom bolesti našeg političkog sustava koji je ušao u terminalnu fazu. Oni su samo refleksija stanja poluraspada parlamentarne demokracije, koja je u to stanje došla grebatorskim pragmatizmom demokratski potkapacitirane vladajuće oligarhije", piše Večernji