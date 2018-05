Komentar: Zašto su auti na baterije potpuno promašena ideja?

Automobili

Nekoliko argumenata

"Tipični akumulator za električne automobile ima energetsku vrijednost od 85 kWh, a puni se oko 75 minuta. To znači da bi se u budućnosti trebao puniti 30 puta brže kako bi električna vozila bila usporediva s vozilima koje pokreće motor s unutarnjim izgaranjem. Za to bi mu bila potrebna snaga punjenja od 2,5 MW i prikladni kabeli – valja napomenuti da je 1 MW dovoljan da se električnom energijom opskrbi 1000 domova. Dakle, bilo bi nam potrebno oko 10 paralelnih kabela, od kojih bi svaki bio širok oko 2,5 cm. Zamislite da tako nešto morate redovito ukopčavati u svoj automobil. Da, to se vjerojatno nikada neće dogoditi – ideja o brzom punjenju akumulatora iznimno je nepraktična", piše Alen Ladavac. » Index