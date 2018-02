Komentari: Strmota je heroj, nije htio prodati integritet za plaću

Hrvatska, Politika

Čovjek s karakterom u zemlji beskičmenjaka

Ne prestaju komentari ostavke demografa Marina Strmote, koja ga je prometnula u neku vrst narodnog heroja. "Dogodilo se i to - jedan čovjek je odbio biti uhljeb. Biti krpa za pokrivanje nerada za 16000 kuna ili biti znanstvenik za gotovo upola manje – Strmota je otkrio bit hrvatske politike a to je: ne raditi ništa ili raditi vrlo malo, no uz velike naslove davati neki dojam da se radi", piše Hrvoje Vojković za Index . Demograf Stjepan Šterc proglasio je Strmotu svojim herojem, piše N1 . Nije prodao integritet za plaću, piše Jutarnji