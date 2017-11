Komičar Louis CK priznao spolno zlostavljanje pet žena

Celebrities, Svijet

Tko prizna...

Američki komičar Louis CK priznao je da je spolno zlostavljao pet žena koje su iznijele optužbe u New York Timesu . "Te su priče istinite. To je neoprostivo, moram se pomiriti s time tko sam. Kajem se zbog onoga što sam učinio. Imao sam dugu i uspješnu karijeru u kojoj sam govorio sve što sam htio. Sada je vrijeme da se povučem i uzmem si dugo vremena da slušam", rekao je američki komičar. Četiri žene rekle su New York Timesu da je Louis CK pred njima masturbirao, a peta da je to od nje tražio. » Washington Post