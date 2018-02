Komičar o gašenju Funny of Die: Kako Facebook ubija komediju

Internet, Svijet

Marko Nesmijehbregović

Humoristični sajt Funny or Die otpustio je sve svoje urednike i najavio da prelazi na drugačiji poslovni model, a komičar Matt Klinman, koji je počeo u UCB-u The Onionu , komentirao je da je "Mark Zuckerberg otpustio moje prijatelje". Split Sider u intervjuu s njim pokušava dokučiti što je mislio pod tim: "Cijela priča je u osnovi ta da Facebook ima toliki promet da su počeli uvjeravati izdavače da objavljuju stvari na Facebooku.... Danas nema razloga da se ide na humoristični sajt ako je taj video na Facebooku.". A kakav sadržaj Facebook voli: "Ne visokokvalitetan, nego". Kakav internet to stvara? "Centralno dizajnirani net. Internet koji izgleda kilavije i posranije. Nije tako kul kao internet koji je veliki kaotični prostor popunjen tonama nezavisnih sajtova".