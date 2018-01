Koncert mjeseca: Algiers u Zagrebu, Ljubljani, Rijeci, Beogradu, Prizrenu...

Glazba, Hrvatska, Regija

Revolucija se mora daleko čuti

Odličan američki rock bend Algiers u sljedećih će 10-ak dana proći Hrvatskom i okolicom i predstaviti svoj drugi album 'The Underside of Power', jedan od najboljih albuma prošle godine . Bend svira post-punk s primjesama gospela i soula, vrlo energično, gotovo ljutito, žestoko rokerski - evo npr. Walk Like a Panther . Koncerti su im, redom: 26. siječnja (petak) u Močvari u Zagrebu (ulaznice 80/100 kuna), 27. siječnja u Pogonu kulture u Rijeci (80/110 kuna), 29. siječnja (ponedjeljak) u Budimpešti u klubu A38 Hayo, 30. siječnja u B72 u Beču , 31. siječnja (srijeda) u Kinu šiška u Ljubljani, 1. veljače u Domu omladine u Beogradi te sljedeća četiri dana u Skopju, Sofiji, Bukureštu i Cluju i onda, za kraj "regionalne" turneje sviraju 7. veljače u Prizrenu u klubu Lumbardhi. Ovdje turneja.