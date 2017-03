Konsumo - meksička verzija Konzuma, Agrokor tvrdi da nema ništa s tim

Gospodarstvo, Hrvatska

Papi donde estas?

U Meksiku je 2014. godine pokrenut lanac malih dućana pod nazivom Konsumo , sa prepoznatljivim zeleno-crvenim logom. U sklopu projekta registriran je i brend K plus. Iz Agrokora poručuju da nemaju ništa s tim, no baš je nekako prevelika slučajnost ako se zna da je 2013. Agrokor ušao u partnerstvo s meksičkim investitorima i TUI-jem u hotelskom biznisu. Je li to dogovor ili će biti tužbi, tek ćemo vidjeti.