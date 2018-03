Kraljevski pingvini mogli bi izumrijeti, ako se ne presele

Okoliš, Svijet, Zanimljivosti

Marš pingvina

Populacija kraljevskog pingvina do kraja bi stoljeća mogla pasti za više od 70% zbog klimatskih promjena, a pingvine bi moglo spasiti samo preseljenje dalje na jug, bliže srcu Antarktike, piše Nature . Populacija kraljevskih pingvina trenutno je na 1,1 milijuna parova, a drastični im pad prijeti zbog zagrijavanja oceana, što pak dovodi do selidbe riba. No ni selidba pingivna na jug nije magično rješenje jer je otoka na koje bi se mogla naseliti manje nego u području gdje sada žive, a i površinom su manji. » The Talking Democrat