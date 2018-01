Krasno: Fotografija majušnih Zemlje i Mjeseca

Svijet, Zanimljivosti

Zaljubljeni u prostoru

NASA-ina letjelica OSIRIS-REx napravila je krasne fotografije Zemlje i Mjeseca na svom putu u daleki svemir, a fotografija gore prikazuje malecku Zemlju i još manji Mjesec s udaljenosti od 5 milijuna kilometara od Zemlje, što je otprilike 13 više od udaljenosti Zemlje do Mjeseca ( ovdje NASA-in original fotografije). Misija OSIRIS-REx-a je odletjeti do asteroida Bennu što bi se trebalo dogoditi do kraja ove godine, onda će provesti 18 mjeseci oko njegove orbite proučavajući ga, 2020. godine će pokušati pokupiti uzorak s asteroida i vratiti se na Zemlju. Filozofski rečeno "misija OSIRIS-REx-a je da shvatimo otkud smo došli, jer su asteroidi ostaci od stvaranja sunčevog sustava. Ali može nas podsjetiti i na to gdje se nalazimo sada", kako kažu iz NASA-e Ovdje sajt misije. » Science Alert