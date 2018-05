Kreativnost raste kroz ideje, čak i one 'glupe'

Lifestyle

Glavno da mozak radi

Ljudi se često boje razmišljati o svojim idejama jer misle da nisu dovoljno dobre. No da biste doveli svoj mozak u stanje kreativnosti, potrebno je što više razmišljati o svim idejama. Prije nego što se proslavio svojim izumima, Thomas Edison zapisao je na papir 100 ideja koje su mu prve pale na pamet. U procesu pisanja bilo je i mnogo glupih ideja, no sam proces omogućio mu je da proizvede one koje su mijenjale povijest. » 24sata