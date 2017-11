Hrvatska

Slijede provjere

Zakonska obaveza označavanja pasa mikročipom na snazi je još od 2004. godine, no procjenjuje se da oko 30% pasa još nije mikročipirano. Lokalne zajednice moraju do 30. lipnja 2018. provjeriti mikročipove uz pomoć komunalnih redara. Kazna za nemikročipiranje ide i do 6000 kuna. » Monitor.hr