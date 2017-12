Krenuli superbrzi vlakovi između Münchena i Berlina - voze 300 na sat

Društvo, Gospodarstvo, Svijet

Brzi na pruzi

Nakon dva desetljeća projektiranja i radova te uloženih 10 milijardi eura predstavljena je superbrza željeznička pruga između Berlina i Münchena. Linijom dugom 623 kilometra vlakovi će početi prometovati danas i to brzinom do 300 kilometara na sat, što znači da će put od Berlina do Münchena biti skraćen s 6 na 4 sata ( Fox ). Dosad najveći i najskuplji željeznički projekt u Europi, nazvan Njemačko jedinstvo, očekuje 3 milijuna i 600 tisuća putnika na godinu. Die Welt se pita je li pruga mogla biti jeftinija.