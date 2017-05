Kritičari birali najbolje u Cannesu: 'Closeness' i '120 Beats Per Minute'

Film, Svijet

Fipresci žiri u sastavu filmskih kritičara dodijelio je tri nagrade na filmskom festivalu u Cannesu. U glavnom natjecateljskom programu nagrađen je 120 Beats Per Minute francuskog redatelja Robina Campilla, dok je u kategoriji Un Certain Regard slavio Closeness ruskog redatelja Kantemira Balagova. Treća nagrada, ona u ‘Directors’ Fortnight’ programu, otišla je u ruke portugalskom redatelju Pedru Pinhi za film The Nothing Factory . » Monitor