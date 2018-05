Film, Svijet

Zabrana dok ne snimi dobar film

Publika je masovno napuštala projekciju novog filma Larsa von Triera u Cannesu, a Monitorova kritičarka Marina Richter ostala je i pogledala ga do kraja: "'The House That Jack Built' je dvosatna vožnja kroz davljenje, klanje i mutilaciju... To je jasna poruka – 'evo vam ga na, ja i dalje radim šta hoću'. » Monitor