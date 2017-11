Film

Sa ZFF-a

"Otac vodi djevojčicu u lov, tako se barem čini, sve dok umjesto u srnu pred sobom on pušku okrene prema djevojčici, no u posljednjem trenutku izgubi odlučnost i ipak ne zapuca. Očito je kako je djevojčica nešto više nego što se čini, nešto moćno čega se čak i njen otac pribojava", radnja je to novog filma Thelma koji je prikazan u sklopu ZFF-a. » Monitor.hr