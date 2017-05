Kritike filmova 'BPM', 'Beguiled' ,'In The Fade', 'You Were Never Really Here' i 'Jeune femme'

Film

Izvještaj iz Cannesa

Naša kritičarka Marina Richter u Cannesu je pogledala filmove BPM , koji je osvojio Grand Prix, o pariškim aktivistima koji se bore za prava oboljelih od AIDS-a; Beguiled , novi film Sofije Coppole koja je za njega osvojila nagradu za najbolju režiju; In The Fade Fatiha Akina koji je Diane Kruger donio priznanje za najbolju glumicu; a Joaqin Phoenix je najbolji glumac za ulogu u You Were Never Really Here Lynne Remsey. Kritike i kompletnu listu nagrađenih pročitajte ovdje ...