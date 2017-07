Kujundžić najavio radove na Sveučilišnoj bolnici u Blatu

Hrvatska, Politika, Zdravlje

Eppur si muove

Ministar zdravstva Milan Kujundžić izjavio je da do kraja godine misli pokrenuti radove na Sveučilišnoj bolnici u Blatu. „Većina zagrebačkih bolnica toliko je stara i derutna da u njih više nema smisla ulagati, jer je to krpanje rupa i bacanje novca. Obveza nam je napraviti ono što rade i drugi, poput Bratislave, koja također ima stare bolnice koje datiraju još iz Austrougarske. Krpati Vinogradsku, Klaićevu, Draškovićevu, Merkur i Sveti Duh je gašenje požara i zatvaranje očiju jer to znači da za 20 godina nećemo imati doslovce ništa. Stoga je onaj tko je ranih 80-ih prošlog stoljeća imao viziju bolnice u Blatu uistinu bio vizionar“, kaže Kujundžić. » Index