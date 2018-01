Kultni svjetski dokumentaristi na ZagrebDoxu: O knjižnici i liječenju u Africi...

Mašta je super, stvarni život još i bolji

Oskarovac Alex Gibney, dvostruki dobitnik Emmy Joe Berlinger, dobitnik počasnog Zlatnog medvjeda Claude Lanzmann, majstor esejističkih dokumentaraca Erik Gandini i istaknuti američki autor Frederick Wiseman autori su čiji će novi dokumentarci biti prikazani na ZagrebDoxu , u sklopu programa Majstori doxa. Lanzmann u Napalmu govori o povijesti Sjeverne Koreje, Wiseman u Ex Libris: Njujorška knjižnica o važnosti Njujorške knjižnice, Berlingerov S namjerom da se uništi o strahotama armenskog genocida, Gandinijev Kirurg pobunjenik o životu švedskog kirurga u Etiopiji, a Gibneyjeva Detaljna potraga o pozadini nikad razjašnjenog ubojstva iz 1994. godine. Četrnaesti ZagrebDox održat će se od 25. veljače do 4. ožujka u Kaptol Boutique Cinema u Zagrebu, a od 2. do 4. ožujka u kinima CineStar u Osijeku, Rijeci i CineStaru Joker Split. » ZagrebDox