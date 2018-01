Lana Del Rey objavila da je tuže Radiohead, oni opovrgavaju

Glazba

Komplicirana priča

Na novom albumu Lane Del Rey Lust for Life nalazi se pjesma Get Free zbog koje će pjevačica navodno morati na sud. Naime, grupa Radiohead smatra da je pjesma plagijat i da kopira njihov hit Creep , te traže odštetu za povredu autorskih prava, objavila je Del Rey u kratkoj objavi na Twitteru. No Radiohead tvrdi da je nisu tužili. Zanimljivost u cijelom slučaju je i što je Radiohead svojedobno bio na sudu zbog iste pjesme i njene sličnosti sa The Air That I Breathe grupe The Hollies.