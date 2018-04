Lani prvi suficit opće države, javni dug pao

Gospodarstvo, Hrvatska

Prvi put više zaradili

Izvješće pokazuje da je u 2017. suficit konsolidirane opće države iznosio 2,75 milijardi kuna , odnosno 0,8% BDP-a, dok je godinu ranije zabilježen deficit od 3,2 milijarde kuna, odnosno 0,9% BDP-a. To je prvi suficit opće države od 2002. Na kraju 2017. hrvatski javni dug iznosio je 283,3 milijarde kuna, pri čemu je udio tog duga u BDP-u pao na 78%, najnižu razinu od 2012. Doduše, dug od 283,3 milijarde kuna veći je za 1,6 milijardi kuna ili 0,6% u odnosu na kraj 2016. no kako je gospodarstvo lani poraslo brže, za 2,8%, pao je i udjel javnog duga u BDP-u, i to za 2,6% u odnosu na kraj 2016., kada je iznosio 80,6% BDP-a. Vlada podatke tumači kao dokaz nastavka gospodarskog rasta