Lažni alarm o raketnom napadu na Havaje - prejednostavno do velike greške

Svijet, Zanimljivosti

Doslovce "Drop down menu"

Dan poslije, Washington Post piše o bizarnom slučaju s Havaja iz subote kad je jedan radnik Havajske agencije za izvanredne situacije (Hawaii Emergency Management Agency) greškom poslao upozorenje o raketnom napadu na otoke. Upozorenje poslano na mobitele stanovnika Havaja i turista glasilo je “BALLISTIC MISSILE THREAT INBOUND TO HAWAII. SEEK IMMEDIATE SHELTER. THIS IS NOT A DRILL” ("Prijetnja balističke rakete prema Havajima. Odmah potražite zaklon, Ovo nije vježba"). Za grešku su krivi sustav i jedan radnik. Radnik jer je na računalu umjesto “Test missile alert” i “Missile alert" ("Test upozorenja na raketu" i "Upozorenje na raketu") odabrao ovo drugo, dok je greška sustava u tome je bilo toliko jednostavno greškom poslati alarm. Dodatni bug u sustavu je bio taj što uopće nije postojala automatska opcija opoziva lažnog alarma niti poruka da je upozorenje lažno tako da su ljudi, od 8.07 kad je poruka poslana pa do 8.45 kad je puštena poruka da je alarm bio lažan, mislili da su pod napadom i zavladala je panika među tisućama na Havajima. U Agenciji kažu da je najveći problem u tome što je bilo prejednostavno da netko napravi tako veliku grešku, što je u međuvremenu ispravljeno - sad su potrebne dvije osobe da bi se poslalo upozorenje o raketnom napadu, a pogrešno poslanu poruku može se opozvati za nekoliko sekundi. Inače, čovjeka koji je poslao lažni alarm nisu otpustili, ali su ga prebacili na drugo radno mjesto.